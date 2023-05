Liviu Ciobotariu, îngrijorat înainte de barajul pentru Conference League: „Am intrat în panică și nu ar fi trebuit”

FC Voluntari a remizat, 2-2, la Târgoviște, în fața Chindiei, și va juca în deplasare în barajul pentru Conference League.

„Lucrurile s-au dereglat, am intrat în panică”, a spus Liviu Ciobotariu

De partea cealaltă, Chindia a retrogradat în Liga 2, și ca urmare a faptului că FC Argeș a învins Petrolul cu 3-0, la capătul unui meci pe care oaspeții l-au terminat în inferioritate. Primul a fost eliminat Moldoveanu, în minutul 62, abia intrat pe teren, iar Irobiso a primit cartonaș roșu în minutul 72.

FC Voluntari va juca în deplasare barajul pentru Conference League. Echipa ilfoveană va întâlni, în manșă unică, FC U Craiova 1948, iar învingătoarea va juca, tot în deplasare, împotriva echipei de pe lolcul 3 sau 4 din play-off.

Liviu Ciobotariu s-a declarat deranjat, la finalul partidei de la Târgoviște, de atitudinea elevilor lui după ce au condus cu 2-0.

„M-aș fi bucurat dacă am fi terminat pe primul loc. Așa va trebui să facem deplasarea la Craiova. Nu va fi ușor. am mai jucat acolo. Știm că au o echipă foarte bună. Vom merge la baraj, ne vom pregăti, avem câteva zile la dispoziție.

Nu știu dacă e o relaxare, dar am primit goluri foarte rapide. Toate lucrurile s-au dereglat, am intrat în panică, ceea ce nu ar fi trebuit. Avem jucători cu experiență, trebuia să își păstreze calmul. Îmi pare rău că am retrogradat-o pe Chindia.

Nu am venit să retrogradăm pe nimeni, am venit să ne jucăm șansa de a termina pe primul loc. Au inaugurat stadionul, un stadion frumos, dar ăsta este fotbalul.

Trebuie să jucăm (n.r. – barajul) la victorie, pentru că altă șansă nu avem. Nu se joacă în două manșe. Va fi destul de greu, dar avem un moral bun, vom merge încrezători”, a mai spus Ciobotariu.