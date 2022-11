Liviu Ciobotariu, ironic sau confuz la adresa celor de la FCU Craiova!?: „Cum îl cheamă? Că am uitat!”

FC Voluntari a pierdut pe terenul celor de la FCU Craiova în Cupa României (0-1). Liviu Ciobotariu, tehnicianul ilfovenilor, a oferit un moment hilar după meci.

Întrebat de omologul său de pe banca oltenilor, Nicolo Napoli, Ciobotariu i-a uitat complet numele antrenorului. Iată ce a spus despre FCU Craiova, dar și despre meci.

„Cum îl cheamă? Că am uitat!”

„Nu pot să comentez, pentru că nu știu ce relație este între domnul Mititelu și ăăăă… cum îl cheamă? Că am uitat. (n.r. – reporterul: Nicolo Napoli). Cu Napoli, scuze. Am un lapsus. Mă tot gândeam la Cristiano, la Bergodi. Cu Napoli.

Nu știu ce relație au. Dacă au o relație foarte bună, înseamnă că e benefică dacă l-au adus înapoi. A început și cu victorie, ăsta e fotbalul”, a declarat Liviu Ciobotariu, după eșecul cu Craiova.

„Sunt supărat!”

„Am făcut un joc bun, nu meritam să pierdem, am încercat să spargem apărarea foarte bună a Craiovei. Sunt supărat pentru că nu am egalat, dar și pentru că am luat golul pe contraatac.

A trebuit să gestionez situația în vederea meciului de la Arad, de aceea am folosit jucători cu mai puține minute.

Este foarte important să câștigăm ultimul meci cu Sepsi, pentru a mai spera la calificare”, a mai spus antrenorul celor de la FC Voluntari.