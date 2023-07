Liviu Ciobotariu nu-și menajează jucătorii după 1-0 cu FCU Craiova 1948: „Nu am fost lucizi la finalizare”

Sepsi a învins FC U Craiova 1948 pe teren propriu, cu 1-0, în primul meci din etapa a 2-a a Superligii.

„Nu am fost lucizi la finalizare! Puteam să pierdem”, a spus Liviu Ciobotariu

A fost ultima partidă a echipei din Sfântu Gheorghe, înaintea debutului în turul 2 preliminar al Conference League.

Chiar dacă gazdele au obținut cele 3 puncte, antrenorul Liviu Ciobotariu a avut motive să fie nemulțumit. „Meciul de astăzi a fost forate greu, am întâlnit o echipă foarte bună. O primă repriză echilibrată cu ocazii de ambele părți.

Când Mascarenhas a primit cartonaș roșu s-a rupt echilibru și am schimbat sistemul de joc la pauză.

Nu am fost lucizi la finalizare, dar îmi felicit jucătorii că am crezut în rezultat și am reușit să câștigăm. O victorie importantă, ne ajută la moral pentru că avem un meci greu în Conference League. A fost un joc echilibrat și Craiova 1948 este o echipă foarte puternică.

Sunt supărat, pentru că interpretează altfel faza. A fost de cartonaș roșu clar. OK, am avut un început foarte greu de campionat, am întâlnit campioana, apoi Rapid în infernul din Giulești și acum Craiova care are niște jucători foarte tehnici. Puteam să și pierdem meciul ăsta”, a declarat Liviu Ciobotariu.