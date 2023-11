Liviu Ciobotariu răsuflă ușurat după remiza cu Petrolul: „Nu am ce să le reproșez jucătorilor mei!”

Sepsi OSK a obținut un singur punct din confruntarea de sâmbătă cu Petrolul Ploiești. Meciul dintre cele două echipe s-a încheiat cu scorul de 0-0.

Liviu Ciobotariu s-a declarat mulțumit de prestația elevilor săi. Iată cum a comentat tehnicianul covăsnenilor rezultatul împotriva prahovenilor.

„Nu am ce să le reproșez jucătorilor mei!”

„Un joc pe care l-am controlat în totalitate. Ne-am creat multe situații de a marca. Cei de la Petrolul au avut o organizare foarte bună defensivă, noi am avut o posesie bună, progresivă. Nu am ce să le reproșez jucătorilor mei, au avut atitudine, personalitate. Singurul lucru de care îmi pare rău este că nu am reușit să marcăm.

Cel puțin în prima repriză, în primele 15 minute, ne-am creat 3 situații mari de a marca. A fost și o anumită stare de presiune. Nu am ce să le reproșez jucătorilor. Jucătorii au pasat, au avut curaj, au avut agresivitate. Adversarii cred că au avut o singură ocazie. Acesta este fotbalul, Felicit echipa Petrolul pentru organizarea defensivă”, a spus Liviu Ciobotariu, după remiza cu Petrolul Ploiești.