Liviu Ciobotariu se teme înainte de marele meci cu Mirel Rădoi: ”Am avut și probleme medicale, șase jucători accidentați!”

FC Voluntari va juca contra celor de la Universitatea Craiova. Liviu Ciobotariu a oferit mai multe declarații înainte de meciul din Superligă.

”Reluăm jocurile oficiale după o pauză prilejuită de meciurile echipei naționale. Din păcate, pentru mine și pentru staff-ul meu, această întrerupere nu a venit așa bine. Am avut multe frământări, multe probleme. Am fost bucuros că am avut jucători la echipele naționale, dar ne-au lipsit în această perioadă.

Am avut și probleme medicale, șase jucători accidentați. Am reușit să recuperăm câțiva dintre ei. Nu am avut tot lotul la dispoziție să pregătim jocul, dar eu consider că ne-am pregătit bine. Mergem la Universitatea Craiova. De fiecare dată când am jucat acolo, meciurile au fost foarte grele. Întâlnim o echipă foarte bună, cu un lot foarte bun și cu un antrenor cu un bagaj mare de cunoștințe. Este clar că va fi un examen dificil.

Și noi avem un moral bun. Am reușit să luăm patru puncte în ultimele două partide. Avem nevoie de un rezultat pozitiv. Ne dorim să scoatem un rezultat pozitiv. Ca o paranteză, cu U Craiova 1948, statistic, am avut doar rezultate pozitive. Pe de altă parte, cu Universitatea Craiova, pe teren propriu, am reușit să câștigăm, dar la Craiova nu am reușit să luăm nimic. Ne dorim să spargem gheața și să venim cu un rezultat bun.

Va trebui să facem un joc perfect. Din câte am înțeles, au revenit și cei doi jucători care au fost accidentați, Markovic și Ivan. Au lotul complet, așa că va fi un joc greu pentru noi. Nu cred că am mai jucat împotriva lui Rădoi. Va fi o întâlnire ca între doi foști colegi care vor amândoi să câștige. Este clar că faptul că ei joacă pe teren propriu este un avantaj. Consider că ne-am pregătit foarte bine și mergem să practicăm un fotbal bun”, a declarat Liviu Ciobotariu la conferința de presă.