Liviu Ciobotariu și-a criticat elevii după înfrângerea la scor cu Chindia: „Nu înțeleg de ce apărătorii mei s-au oprit”

La finalul meciului pierdut pe teren propriu, 0-3, în fața Chindiei Târgoviște, antrenorul lui FC Voluntari, Liviu Ciootariu a recunoscut că are parte de o seară neagră.

„Nu înțeleg de ce apărătorii mei s-au oprit”, a recunoscut Liviu Ciobotariu

Echipa ilfoveană venea după cinci meciuri în care obținuse două victorii şi trei egaluri. „Am făcut un joc slab, ofensiv, cât și ofensiv. E prima oară, de când sunt la Voluntari, când încasăm 3 goluri acasă, de fiecare dată am pierdut 0-1 sau la limită și o dată cu Piteștiul, 0-2, dar atunci pe un fond de joc bun.

Au fost și momente bune, dacă pot să le numesc așa, mă refer la prima repriză, unde am avut o situație foarte bună a lui Damașcan, puteam egala. La fel și Armaș a avut o situație clară, nu știu ce a vrut să facă, putea să paseze, dar a fost decizia lui.

Organizarea noastră defensivă a fost slabă, mă refer la toată echipa, pirdem mingi ușoare, simple. Al treilea gol a fost un gol care nici nu mai conta, dar ca să se termine seara neagră, l-am luat și pe ăsta.

Bineînțeles că sunt supărat, îi știu foarte bine. Când arbitrul nu ridică fanionul, mai există varianta VAR. Și ni s-a explicat că trebuie să te duci până la capăt, până se termină acțiunea. Nu înțeleg de ce apărătorii mei s-au oprit, nu ai voie să te oprești.

Am făcut multe greșeli și ofensiv, am avut 3-4-5 situații bune. Până acum am avut avantaj din partea VAR-ului. La Petrolul, în minutul 90, penalty și alte situații. Dar deciziile sunt clare la VAR, nu avem ce să spunem”, a declarat Liviu Ciobotariu după meci.