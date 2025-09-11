Lleyton Hewitt a făcut apel împotriva suspendării sale

Căpitanul echipei australiene de Cupa Davis şi fostul număr unu mondial, Lleyton Hewitt, suspendat timp de două săptămâni de Agenţia Internaţională de Integritate a Tenisului (ITIA) din cauza conduitei sale în timpul unui test antidoping, a anunţat joi că face apel împotriva deciziei, regretând momentul sancţiunii, informează AGERPRES.

Australia nu a mai câştigat Cupa Davis din 2003

Hewitt, în vârstă de 44 de ani, a fost suspendat timp de două săptămâni şi amendat cu 30.000 de dolari australieni (aproximativ 17.000 de euro) pentru că a împins un bărbat în vârstă de 60 de ani, asistent antidoping voluntar, după semifinala Cupei Davis împotriva Italiei, disputată în oraşul spaniol Malaga, în noiembrie 2024.

Fostul jucător a susţinut că s-a aflat în legitimă apărare. Cu toate acestea, suspendarea sa nu va intra în vigoare până pe 24 septembrie, ceea ce înseamnă că el va putea prelua rolul de căpitan al echipei pentru meciul de Cupa Davis împotriva Belgiei, care va avea loc în acest weekend la Sydney.

„Sunt foarte dezamăgit de decizie în general, dar şi de întregul proces, ca să fiu sincer (…). Voi face apel împreună cu echipa mea juridică, aşa că nu voi mai comenta pe această temă”, a declarat Hewitt la Ken Rosewall Arena.

Întrebat dacă se gândeşte să se retragă în acest weekend, având în vedere suspendarea, el a răspuns: „Nu”.

„Această competiţie este prea importantă. Cred că, în cele din urmă, asta îi va face pe băieţi şi mai puternici pentru a merge pe teren şi a-şi face treaba”, a adăugat el.

