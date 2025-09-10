Lleyton Hewitt, căpitanul echipei Australiei de Cupa Davis, a fost suspendat, după o altercaţie cu un agent de control antidoping

Agenţia Internaţională pentru Integritatea în Tenis (ITIA), responsabilă cu combaterea dopajului în tenis, a anunţat, miercuri, într-un comunicat că Lleyton Hewitt, căpitanul echipei Australiei de Cupa Davis, a fost suspendat pentru două săptămâni şi sancţionat cu o amendă de 30.000 de dolari australieni (aproximativ 17.000 de euro).

Potrivit ITIA, fostul număr 1 mondial a încălcat un articol din regulamentul antidoping: „comportament jignitor faţă de un agent de control antidoping”.

La 23 noiembrie, la finalul semifinalei Cupei Davis pierdute de Australia împotriva Italiei (0-2) la Malaga (Spania), Hewitt, în vârstă de 44 de ani, „a împins un însoţitor voluntar antidoping în vârstă de 60 de ani”.

Hewitt a negat faptele, invocând legitima apărare, ceea ce a determinat ITIA să apeleze la un tribunal independent, prin intermediul Sport Resolutions. Potrivit ITIA, preşedintele tribunalului independent a concluzionat că acţiunile lui Hewitt „nu îndeplineau criteriile de legitima apărare” şi că acest comportament „nu era nici rezonabil, nici proporţional”.

Sancţiunea se va aplica în perioada 24 septembrie – 7 octombrie, adică după meciul împotriva Belgiei, sâmbătă şi duminică, „pentru a nu fi „excesiv de punitivă” pentru Hewitt, perturbându-i calendarul Cupei Davis, şi pentru a-i lăsa posibilitatea de a face apel înainte de intrarea în vigoare a sancţiunii”, precizează instanţa. Până în prezent, nu a fost depus niciun apel.

„Pe durata suspendării, Hewitt nu va putea participa la nicio activitate legată de tenis, inclusiv antrenamente, mentorat, jocuri, rolul său de căpitan şi orice altă funcţie asociată”, concluzionează ITIA în comunicatul său.

„Personalul antidoping joacă un rol fundamental în culise pentru menţinerea integrităţii tenisului şi ar trebui să îşi poată exercita funcţiile fără teama de a fi victima violenţei fizice. În acest caz, limita a fost clar depăşită şi nu am avut altă opţiune decât să luăm măsuri”, a declarat Karen Moorhouse, preşedinta ITIA, citată într-un comunicat al organizaţiei.