Locul 6 pentru Darius Coman în finala de la 200 m bras, din carul CM U18 de la Otopeni

Înotătorul român Darius Coman a terminat, vineri, al şaselea în finala probei de 200 m bras, în cadrul Campionatului Mondial de înot pentru juniori, de la Otopeni.

Record naţional la 18 şi +19 ani

Darius Coman a ocupat locul 6 în finala probei de 200 m bras, încheind cursa cu timpul de 2:11.89 minute.

Cu acest timp, Darius Coman a stabilit un nou record naţional la categoriile 18 ani şi +19 ani.

Daria Silişteanu s-a oprit în semifinalele probei feminine de 50 m spate, cu timpu de 28.53 secunde.