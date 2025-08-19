Loic Bade pleacă de la Sevilla. A semnat cu noua echipă

Fundaşul francez Loïc Badé va părăsi FC Sevilla, unde este sub contract până în 2029, şi va ajunge la Bayer Leverkusen, pentru 30 de milioane de euro.

După un sezon bun (1 gol şi 1 pasă de gol în 33 de meciuri în toate competiţiile) şi convocarea sa la echipa naţională a Franţei în iunie, Loïc Badé va părăsi Sevilla şi La Liga pentru a se alătura echipei Bayer Leverkusen. Cele două cluburi au convenit o sumă de 30 de milioane de euro, inclusiv bonusuri, pentru transferul fundaşului în vârstă de 25 de ani, aflat sub contract în Spania până în 2029.