Lorena Wiebes își confirmă supremația în ciclism! A câștigat un nou titlu mondial

Ciclista olandeză Lorena Wiebes a devenit campioană mondială pe gravel, disciplină care constă în rularea pe un amestec de drumuri asfaltate și poteci cu pietriș, devansând-o pe compatrioata sa Marianne Vos, care era deținătoarea titlului, la Maastricht (Olanda).

Cursa masculină va avea loc duminică

Italianca Silvia Persico a ocupat treapta a treia a podiumului, adjudecându-și medalia de bronz.

Lorena Wiebess, în vârstă de 26 de ani, este una din cele mai bune sprintere din sportul cu pedale feminin alături de echipa sa SD Worx, ea câștigând cinci etape din Turul Franței.

Clasată pe locul trei anul trecut, ea îi urmează în palmares compatrioatei sale Marianne Vos, polonezei Kasia Niewiadonna și franțuzoaicei Pauline Ferrand-Prevot, care a câștigat ediția din 2022.

Gravel, disciplină a ciclismului născută în urmă cu 15 ani în Statele Unite, cunoaște o popularitate crescândă.