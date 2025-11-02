Los Angeles Dodgers a egalat un record vechi de 25 de ani

Echipa de baseball Los Angeles Dodgers a devenit prima formație în 25 de ani care a câştigat două titluri consecutive în MLB.

Victorie în meciul 7 al World Series cu Toronto Blue Jays, care căuta primul trofeu după 32 de ani

Aruncătorul echipei Dodgers, Yoshinobu Yamamoto, a fost numit cel mai valoros jucător al World Series.

„Va fi dureros pentru câteva zile, câteva săptămâni, când eşti atât de aproape. Persoana pozitivă din mine va avea nevoie de ceva timp pentru a digera asta”, a declarat managerul Blue Jays, John Schneider.

Los Angeles, care a fost condusă cu 3-2 în serie şi s-a impus cu 4-3, şi-a consolidat dominaţia cu al treilea titlu World Series în şase ani.

„Ceea ce am realizat în această perioadă este cu adevărat remarcabil”, a declarat Dave Roberts, managerul echipei Dodgers. „Las pe seama experţilor şi fanilor să decidă dacă este vorba de o dinastie sau nu, dar eu sunt foarte mulţumit de locul în care ne aflăm”.