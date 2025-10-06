Lothar Matthaus a dat verdictul! Cine este cea mai bună echipă în Europa în acest moment

Bayern Munchen este cea mai bună echipă în Europa în acest moment, iar antrenorul belgian Vincent Kompany poartă o mare parte din meritul victoriilor, potrivit lui Lothar Matthaus, fostul căpitan al naționalei Germaniei, cu care a câștigat Cupa Mondială în 1990.

Kompany a învățat lecția din sezonul trecut

Campioana Bundesligii din sezonul trecut a câștigat primele zece meciuri ale sezonului în toate competițiile, ceea ce este un record pentru club la începutul sezonului competițional.

”Pentru mine, Bayern Munchen este cea mai bună echipă din Europa în acest moment”, a spus Matthaus, în rubrica sa de la Sky TV, luni, conform DPA.

”Iar acest lucru nu se datorează doar rezultatelor. Poți vedea că echipa se bucură cu adevărat în acest moment. Este o ierarhie clară în cadrul echipei. Multe alte echipe mari din Europa nu au acest lucru în acum”, a explicat fostul internațional german.

Matthaus a mai indicat faptul că au fost discuții permanente la Real Madrid privind jucătorii Vinicius Junior și Jude Bellingham, că la FC Barcelona este neliniște tot timpul privind situația financiară dificilă și ar putea să existe o stare de invidie la Liverpool după cheltuielile mari din această vară.

Fostul căpitan al naționalei Germaniei a declarat că Bayern Munchen a avut probleme similare în trecut cu staruri scumpe care au determinat și alți jucători să dorească salarii similare, dar președintele onorific a stabilit reguli stricte privind structurile salariale, ceea ce a fost bine pentru club.

”Bayern încă are foarte multă calitate pe teren, dar fiecare își cunoaște rolul. Acesta este marele merit al lui Vincent Kompany, pentru că eu cred cu tărie că antrenorul a spus limpede fiecărui jucător din echipă ceea ce este de făcut”, a mai spus Lothar Matthaus.

”Fiecare își acceptă rolul său și dă totul. Dintr-o perspectivă exterioară, nimeni nu se simte mai important decât echipa sau decât clubul”, a mai adăugat fostul internațional.

Matthaus a mai spus faptul că ”antrenorul Kompany rotește mai mult jucătorii în acest sezon. Eu consider că el a învățat lecția din sezonul trecut, când numeroși jucători importanți au lipsit în etape cruciale pentru că au avut multe meciuri și au fost accidentați”.