Loți Boloni avertizează: „Dacă România depinde doar de el, e jale!”

Fostul selecţioner Loţi Boloni a analizat situaţia dificilă a echipei naţionale a României înaintea dublei cu Moldova şi Austria din preliminariile pentru Campionatul Mondial 2026, evidenţiind multiplele absenţe, printre care cea a căpitanului Nicolae Stanciu. Boloni avertizează că, în ciuda importanţei meciului cu Austria, o eventuală victorie nu asigură calificarea directă şi subliniază că echipa nu trebuie redusă la valoarea unui singur jucător.

El a mai punctat că Nicolae Stanciu este un jucător valoros, însă echipa nu trebuie să fie centrată doar pe el.

„Despre meciul cu Moldova n-am ce să comentez. Iar cu Austria, dacă băieții realizează situația delicată în care e acum echipa națională în această serie, mizez că vor avea o reacție pe măsură.

Adevărul e că nu depinde totul de jocul cu Austria, fiindcă nu ajungi nicăieri cu trei puncte acum. Poți câștiga, dar să pierzi ulterior altă partidă. Cu un succes în meciul de duminică doar îți mai lași deschise alte porți pentru întîlniri-cheie până la sfârșitul campaniei. Mai păstrezi niște jokeri în mână. Dar, dacă, Doamne-ferește!, pierdem, chiar e nasol, fiindcă îți cam închizi toate căile din grupă.

Stanciu e un jucător foarte interesant din punct de vedere tehnic, al experienței și valorii lui. Asta înțeleg! Dar, cu sau fără el, nu putem să simplificăm echipa națională la discuția despre un singur fotbalist, fie el și căpitanul României. Dacă e așa, e jale!”, a spus Boloni, citat de gsp.ro.