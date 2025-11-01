Louis Munteanu a izbucnit în plâns și n-a mai dat declarații după Dinamo – CFR Cluj

Echipa Dinamo Bucureşti a învins vineri seara, pe teren propriu, scor 2-1, formaţia CFR Cluj, în primul meci al etapei a 15-a din Superligă.

„Mă gândeam că lupt la titlu, dar mă bat la retrogradare”, a spus atacantul

Intrat pe teren în minutul 62, Louis Munteanu a scăpat pe contraatac, şapte minute mai târziu, şi i-a pasat lui Emerllahu în faţa porţii, iar kosovarul a înscris împiedicându-se de minge.

Două minute mai târziu portarul Roşca a respins greşit şi Păun a lobat de la distanţă spre poarta goală, dar nu a nimerit ţinta. Dinamoviştii au lovit bara, în minutul 84, prin Perica, dar croatul a oferit pasa decisivă din care Karamoko a egalat în minutul 90.

Alb-roşii au forţat şi Alberto Soro a înscris două minute mai târziu golul prin care Dinamo a revenit extraordinar, impunându-se cu 2-1.

„Sunt fericit că am revenit, dar îmi doream să fie cu o victorie. Din păcate luăm goluri și pierdem. Am considerat că Emerllahu are un unghi mai bun de a marca și mă bucur că a reușit. Prima dată mi-a venit să râd. Bine că a intrat, dar era mai bine dacă era 1-0 pentru noi.

Nu mai e CFR-ul de care spuneai tu. Luăm goluri multe și în ultimele minute, nu știu ce să spun. Suntem supărați cu toții. E dezastru. Mă jur că nu știu ce să vă răspund la ce mă întrebați. Nu știu. Nu îmi imaginam.

Când s-a ajuns ca eu să rămân aici, mă gândeam că mă voi bate la campionat sau la ceva, dar se pare că mă bat la retrogradare”, a spus Louis Munteanu, după care a izbucnit în plâns și a plecat din fața camerelor de filmat.