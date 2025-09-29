Louis Munteanu, anunț de ultimă oră la CFR Cluj, în ziua derby-ului cu U Cluj. Vestea dată de Cristi Balaj

Golgheterul sezonului trecut din SuperLiga, Louis Munteanu, s-a confruntat cu probleme medicale în startul actualei stagiuni, însă, din câte se pare, aceste dificultăți nu mai sunt de actualitate și atacantul este pregătit să evolueze în derby-ul Clujului.

Louis Munteanu și Muhar, apți de joc în U Cluj – CFR Cluj

Cristi Balaj a anunțat că formația vișinie se poate baza atât pe golgheterul ei, cât și pe Karlo Muhar, mijlocașul croat revenit în vară la echipă, care a absentat însă și el o perioadă lungă din cauza unor accidentări.

„Sper să-i facem un cadou frumos lui Ioan Varga, și lui Mara. Nu cred, nu știu dacă vine la meci. Trebuie să câștigăm. Orice se poate întâmpla.

Ei au câștigat în ultimele partide în care am suferit din multe puncte de vedere. Acum, sperăm, pentru că, așa cum discutam cu jucătorii, și ei își doresc să șteargă ceea ce s-a întâmplat negativ în ultima perioadă.

Avem un lot bun. Muhar s-a recuperat, are nevoie de partide. Face antrenamente alături de echipă de două săptămâni. În rest arătăm bine. A revenit și Louis Munteanu la antrenamente, e apt de joc”, a spus Balaj.