Louis Munteanu ar putea pleca săptămâna această de la CFR Cluj

După ce Arnaud Kalimuendo a semnat cu Nottingham Forest, atacantul român va ajunge la Rennes.

Conform prosport.ro, negocierile au ajuns în fazele finale în urmă cu o lună, dar doleanţa celor de la Rennes a fost ca mutarea să se realizeze abia după ce Kalimuendo va pleca.

Acesta a fost şi motivul pentru care Louis Munteanu a revenit în lotul CFR-ului şi Dan Petrescu s-a putut baza pe el, Neluţu Varga neavând certitudinea că transferul lui Kalimuendo se va realiza.

Astfel, după ce Kalimuendo a plecat Nottingham, discuţiile s-au reluat şi Rennes a bătut palma cu CFR Cluj. Ultimele detalii se pun la punct şi există şanse ca transferul să se realizeze până la ora meciului cu Hacken.

Suma de transfer va fi de aproximativ 12 milioane de euro, o vânzare record pentru un club din SuperLiga.