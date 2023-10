Louis Munteanu, cuvinte mari după victoria României U21 cu Finlanda U21: „Dumnezeu a ținut cu noi!”

România U21 a bifat o victorie importantă marți seară împortiva Finlandei U21. „Tricolorii” s-au impus cu 1-0 într-un meci ce a contat pentru preliminariile EURO U21.

Louis Munteanu, tânărul atacant român, a reacționat după meciul câștigat. Iată ce a spus jucătorul Farului Constanța.

„Dumnezeu a ținut cu noi!”

„Da, bucurie mare. Am dat dat dovată de caracter, am avut inimă mare și uite că Dumnezeu a ținut cu noi și am reușit să câștigăm un meci important pentru calificare. Am făcut un meci bun și suntem fericiți că am câștigat.

Da, avem șase puncte, trebuia să avem nouă, dacă nu o gafam cu Albania, dar o să luăm meci cu meci și cu siguranță o să fim acolo sus, pentru că avem o echipă foarte bună și „Mister” ne-a implementat spiritul acesta de învingător și se vede pe teren. Noi trebuie să facem cinste lui Matei. Vedem noi cum o să-l răsplătim (n.r. – zâmbește).

Atmosfera a fost frumoasă, excelentă. Sincer, nu mă așteptam. Un public care ne-a susținut tot meciul și acest lucru s-a văzut și în prestația noastră.

Avem o grupă grea. S-a văzut și în meciul cu Albania, când am avut 2-0, dar nu am reușit să câștigăm. Trebuie să jucăm meci de meci așa cum am făcut-o în seara asta, 90 de minute cu același spirit și cu siguranță o să luăm meci de meci trei puncte.

Trebuie să ne calificăm. Avem o echipă foarte bună”, a declarat Louis Munteanu, pentru PRO ARENA.

Următorul meci este programat pe 17 noiembrie, pe teren propriu, cu Albania U21.