Louis Munteanu, după FCSB – Farul: „Domnului de la VAR îi tremura calculatorul”

FCSB – Farul 1-1. Louis Munteanu, atacantul oaspeților, a avut un gol anulat pentru ofsaid, după o analiză controversată la VAR. Pe reluare, pare că liniile sunt trase greșit.

„Au fost minute intense, acum am văzut și eu imaginile, nu mi s-a părut nimic, domnului de la VAR îi tremura calculatorul când a tras acele linii. Nu cred că a fost ofsaid.

Am zis din prima că o să dea ofsaid, eram sută la sută sigur, așa am simțit eu. Nu știu dacă are cineva ceva cu noi, sper să fi fost doar o greșeală și nu un avantaj pentru FCSB.

Sperăm să continuăm așa, să strângem puncte, să fim în play-off, e obligatoriu. Așa cum am mai spus, ne-am pregătit bine, marcăm, ne apărăm mai bine. Se vede în evoluția noastră”, a declarat Munteanu, la Orange Sport.