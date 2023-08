Louis Munteanu, încântat de revenirea la Farul Constanța: „Sper să fac diferența meci de meci. Asta mi-am propus!”

Louis Munteanu a revenit în această vară la Farul Constanța, tot sub formă de împrumut, de la Fiorentina. Tânărul atacant este fericit și vrea să îl facă uitat pe Denis Alibec.

Recent, Munteanu a vorbit despre obiectivul pe care și l-a propus. Iată ce a spus jucătorul dobrogenilor.

„Sper să fac diferența meci de meci. Asta mi-am propus!”

„Mă bucur că am revenit. Sper să am evoluții cât mai bune și să fac diferența meci de meci. Asta mi-am propus.

Cu siguranță o să mă înțeleg bine cu el (n.r. cu Budescu) și o să facem meciuri bune împreună. Am fost acolo (n.r. la Fiorentina), am făcut pregătirea și așa am decis să merg împrumut.

Am venit aici, vreau să am multe meciuri, vreau să fac diferența și să avem evoluții cât mai bune.

Am urmărit fiecare meci, voiam și eu să fiu mai repede aici. Acum mă bucur. A fost greu, au jucat bine (n.r. cei de la Farul în Europa) și sunt fericit că sunt aici acum.

Cu siguranță o să fie un meci greu (n.r. cu HJK, în play-off-ul Conference League), vrem să ajungem în grupele Conference, pentru că avem o echipă bună.

Așa cum am mai spus, mi-am pus ca obiectiv să fac diferența meci de meci. Trebuie să câștigăm multe meciuri, pentru că avem echipă cu calitate”, a spus Louis Munteanu, pentru Farul TV.