Louis Munteanu rămâne la CFR Cluj după discuțiile decisive cu Ioan Varga: „Oportunități importante vor urma”

Louis Munteanu rămâne la CFR Cluj în această vară, deși a fost dorit de mai multe echipe importante din Europa. Patronul clubului, Ioan Varga, a decis să nu scadă pretențiile financiare, iar jucătorul a înțeles situația după o discuție în care i s-au arătat ofertele primite, considerate nefavorabile atât pentru el, cât și pentru club.

În ultima zi a perioadei de mercato, Munteanu, care inițial a decis să nu se mai prezinte la antrenamente după un tur dificil din preliminariile Champions League, a fost convins să revină alături de echipă, inclusiv cu sprijinul antrenorului Mircea Lucescu.

„Am discutat cu Louis, normal că am făcut-o. I-am arătat ofertele pe care le-am primit, dovadă că nu am vorbit aiurea atunci când am discutat despre o sumă foarte mare, dar normală pentru cel mai bun jucător din campionat.

I-am explicat și de ce nu s-a ajuns la transfer cu nimeni și a înțeles și el. Până la urmă a zis că poate e mai bine că s-a întâmplat așa. Oricum, la valoare sa sigur vor exista alte oportunități importante”, a declarat Nelu Varga, conform digisport.ro.

Printre echipele care și-au manifestat interesul pentru atacantul de 23 de ani s-au numărat Rennes, Valencia, Olympiacos și Celtic. Valoarea de piață a lui Louis Munteanu este estimată la aproximativ 5 milioane de euro, potrivit transfermarkt.com. Ioan Varga a subliniat că, deși nu s-a concretizat niciun transfer, la valoarea sa vor exista oportunități importante în viitor.