Louis Munteanu s-a întors! Unde și-a făcut apariția atacantul lui CFR Cluj, cu o zi înaintea duelului cu Hacken

CFR Cluj va juca joi cu Häcken, în returul din play-off-ul Conference League. Ardelenii au pierdut prima manșă cu un neverosimil 2-7 și speră să facă o figură mai bună în Gruia.

Louis Munteanu, atacantul care nu a jucat la Galați în Superligă, s-a întors la echipă și a efectuat miercuri dimineață un antrenament alături de colegii săi.

Louis Munteanu a revenit în Gruia! Ce se întâmplă cu atacantul de la CFR Cluj

Situația explozivă de la CFR Cluj pare să se mai domolească. Louis Munteanu, jucătorul pe care Neluțu Varga visează să scoată milioane de euro, a plecat de la echipă după meciul cu Häcken. El a fost nemulțumit de faptul că nu a prins un transfer în afara țării.

Mircea Lucescu, selecționerul echipei naționale de seniori a României, a vorbit personal cu Louis Munteanu și i-a transmis că, dacă vrea să fie convocat pentru dubla cu Canada și Cipru, are nevoie de el la capacitate maximă.

Se pare că Louis Munteanu s-a conformat. Atacantul a ajuns miercuri dimineață la Cluj și a efectuat deja un prim antrenament. Rămâne însă de văzut dacă Andrea Mandorlini, noul antrenor al ardelenilor, se va baza pe el în returul cu Häcken.