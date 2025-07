Louis van Gaal, fostul selecţioner al Olandei, anunță că nu mai suferă de cancer de prostată

Fostul antrenor al echipei Manchester United şi selecţioner al Olandei, Louis van Gaal, a declarat într-o emisiune de televiziune olandeză că „nu mai suferă de cancer” de prostată, care i-a fost depistat în urmă cu doi ani.

„Acum doi ani, am suferit mai multe operaţii. Totul mergea prost la acea vreme. Am avut probleme cu scaunele, cu scutecele, a fost groaznic”, a spus van Gaal. „Dar, în cele din urmă, totul s-a rezolvat, aşa că pot gestiona situaţia acum. Sunt examinat la fiecare două sau trei luni, dar totul merge bine. Sunt din ce în ce mai în formă”.

În ceea ce priveşte viitorul său în fotbal, Louis van Gaal recunoaşte că, în ciuda bolii sale, în ultimii doi ani a primit oferte de a reveni la antrenoratul cluburilor. „Dar nu mă voi întoarce la fotbalul de club pentru că nu am chef să lucrez în fiecare zi. Eşti selecţioner naţional de opt ori pe an, dar cine vrea un om de 73 de ani care a avut cancer la prostată?”, se întreabă el, înainte de a explica că are o listă foarte restrânsă: „O voi face doar pentru ţări precum Anglia şi Germania”.Fostul antrenor al Ţărilor de Jos şi fost antrenor al Barcelonei, Bayern Munchen şi Manchester United a anunţat în 2022 că suferă de cancer la prostată.

În ciuda diagnosticului, el a rămas activ ca selecţioner pentru Cupa Mondială din 2022 din Qatar.

Presa raportase atunci că a suferit 25 de şedinţe de radioterapie, în special seara sau noaptea, în timpul cantonamentelor echipei Olandei.