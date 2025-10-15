Lovitură de senzație dată de Academia Adrian Mutu! A semnat un parteneriat cu Fiorentina

Inaugurată la începutul lunii septembrie, academia lui Adrian Mutu a dat o lovitură senzațională, urmând să desfășoare un parteneriat cu echipa italiană Fiorentina.

Cele două entități vor colabora la dezvoltarea fotbalului juvenil

Fostul mare internațional român a jucat la Fiorentina timp de 5 ani, între iulie 2006 și vara lui 2011. A jucat 143 de meciuri la gruparea peninsulară, înscriind 70 de goluri. Practic, și-a trecut numele pe lista marcatorilor o dată la două partide.

„Academia de Fotbal Adrian Mutu are plăcerea de a anunța încheierea unui parteneriat prestigios cu ACF Fiorentina, unul dintre cele mai renumite cluburi din Serie A italiană.

Această afiliere reprezintă un pas esențial în misiunea Academiei de a forma tineri fotbaliști talentați conform celor mai înalte standarde europene. Datorită acestui acord, elevii înscriși vor avea acces la metode de antrenament, programe tehnice și valori sportive împărtășite cu sectorul juvenil al clubului «viola».

«Pentru mine este o mare mândrie să colaborez din nou cu un club care a marcat cariera mea – Fiorentina – și să le ofer tinerilor noștri șansa de a crește cu aceeași filozofie fotbalistică ce m-a format ca jucător», a declarat Adrian Mutu, fondatorul Academiei.

Afilierea prevede schimburi de know-how între staffurile tehnice, sesiuni de formare cu antrenori italieni și oportunități pentru cei mai buni tineri de a participa la stagii și turnee organizate de clubul toscan.

Prin acest parteneriat, Academia de Fotbal Adrian Mutu și ACF Fiorentina își consolidează angajamentul față de dezvoltarea fotbalului juvenil, mizând pe profesionalism, pasiune și viitor”, este mesajul apărut pe pagina de facebook a fostului fotbalist.