Lovitură de teatru! Nelu Varga face lumină în cazul Louis Munteanu

Nelu Varga, patronul CFR Cluj, a explicat public situația lui Louis Munteanu, dezmințind zvonurile privind un conflict sau intenții de transfer forțat și confirmând revenirea atacantului în programul echipei.

În ultimele zile, Louis Munteanu a absentat de la mai multe antrenamente și de la meciul cu Oțelul Galați, ceea ce a alimentat speculații privind o eventuală plecare nemotivată sau tensiuni cauzate de refuzul clubului de a-l transfera. Au apărut inclusiv informații legate de restanțe financiare, însă Varga a respins categoric acest scenariu, subliniind că CFR Cluj își respectă obligațiile și este monitorizat de UEFA.

Varga a declarat că el însuși l-a învoit pe Munteanu pentru trei zile, însă nu a putut informa clubul la timp din cauza propriei absențe și a unei călătorii prelungite cu avionul. Acesta afirmă că totul este în regulă, că nu există probleme disciplinare sau financiare și că fotbalistul nu va fi amendat, urmând să revină la antrenamentele echipei.

Deși au existat oferte pentru transferul lui Louis Munteanu, patronul CFR Cluj nu a acceptat până acum nicio variantă, punând accent pe menținerea jucătorului până la o ofertă avantajoasă pentru club. Munteanu ar fi decis să revină la echipă după o discuție directă cu Varga, iar tensiunile par momentan detensionate.

„El era foarte supărat din cauza meciurilor și din cauza faptului că nu a jucat foarte mult și că nu i-au ieșit prea multe. A vorbit cu mine și i-am dat câteva zile de vacanță, dar nu am apucat să vorbesc și cu cei din club.

Mi-a cerut mie voie. Dar cei din club nu au dat de mine că am fost pe avioane. Totul e în regulă acum. Nu va primi nicio amendă şi de mâine e din nou la echipă.”, a declarat Ioan Varga, potrivit gsp.ro.