Lovitură dură încasată de UTA! FIFA i-a dat interdicţie pentru trei perioade de mercato

Clubul UTA Arad are interdicţie la transferuri pentru trei perioade de mercato, conform datelor publicate pe site-ul FIFA.

Stolnik a apucat să semneze cu UTA un contract până în 2027

Interdicţia este valabilă din data de 23 septembrie.

Pe lista FIFA a cluburilor cu interdicţii se află grupările din întreaga lume care se confruntă în prezent cu interdicţii de înregistrare impuse de FIFA. Această listă include cluburile cărora li se interzice temporar înregistrarea de noi jucători din cauza diverselor încălcări, cum ar fi dispute financiare sau încălcări ale reglementărilor, se arată pe site-ul forului mondial.

Fiind un instrument esenţial pentru federaţiile membre, confederaţii, cluburi, jucători şi agenţi, lista FIFA cu interdicţii de înregistrare contribuie la asigurarea transparenţei şi conformităţii în cadrul sportului, permiţând părţilor interesate să fie informate cu privire la cluburile care nu au dreptul să semneze cu jucători noi în perioada de interdicţie.

Cu doar câteva ore înaintea acestei decizii, UTA a anunțat că fundaşul central croat Marko Stolnik a revenit la echipa din Arad, semnând un contract valabil până în 2027.

„Cu 32 de prezenţe în tricoul roş-alb, Stolnik a fost cel mai constant fundaş central al echipei noastre în parcursul bun din play-out-ul sezonului 2023-2024. În stagiunea trecută, el a evoluat în Cipru, la AEL Limassol, formaţie pentru care a şi marcat un gol”, precizează UTA Arad pe Facebook.

Înainte de a ajunge la Arad, fundaşul în vârstă de 29 de ani a mai fost legitimat la Dinamo Zagreb, Sesvete, Lokomotiva Zagreb, Varaždin şi Auda Kekava.