Lovitură dură primită de Rădoi înainte de meciurile României: „Acum am aflat şi eu şi sunt necăjit”

România va juca în luna septembrie trei partide din preliminariile CM din 2022, dar a primit o veste îngrijorătoare din partea unui tricolor.

Pentru partidele cu Islanda, Liechtenstein şi Macedonia de Nord, Mirel Rădoi a întocmit o listă preliminară de 23 de straniei. Alături de o parte dintre aceștia, pe lista finală se vor regăsi și jucători din Liga 1.

Însă un fotbalist cu multe prezențe în tricoul echipei naționale va rata aproape sigur cele trei meciuri de luna viitoare. Alex Maxim se recuperează după o accidentare, perioadă ce se va întinde pe două săptămâni, după cum a anunțat chiar mijlocașul de la Gaziantep. și astfel sunt șanse mici să fie disponibil pentru Mirel Rădoi.

„Da, e adevărat. Iar acum sunt în perioada de recuperare. Din câte am înţeles de la medici, voi putea reveni la antrenamente în aproximativ două săptămâni. M-am bucurat atât de mult că sunt pe lista preliminară a lui Mirel Rădoi, dar estimarea medicilor înseamnă, din păcate, că voi pierde meciurile echipei naţionale din septembrie…

Acum am aflat şi eu şi sunt necăjit, îţi dai seama. Primul meci e cu Islanda. Când mă gândesc, şi la barajul pentru EURO 2020 cu ei am avut ghinionul de a nu ne putea baza pe câţiva jucători. Simt că prezenţa lor ar fi contat mult atunci. Chiar şi cu resursele disponibile, nu am fost departe să întoarcem meciul de la 0-2, am marcat însă o singură dată”, a declarat Alex Maxim, pentru Playsport.

România va juca împotriva reprezentativelor din Islanda (2 septembrie), Liechtenstein (5 septembrie), Macedonia de Nord (8 septembrie).