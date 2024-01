Lovitură dură primită de tenisul din Rusia: „Voi reprezenta Kazakhstan. Sunt foarte mândru!”

Jucătorul rus de tenis Alexander Shevchenko (48 ATP) a anunțat că nu va mai reprezenta țara în care s-a născut.

De luni, sportivul care pe 29 noiembrie a împlinit 23 de ani va reprezenta Kazakhstan. „Salut, tuturor. Vreau ca toată lumea să știe că începând de săptămâna viitoare voi reprezenta Kazakhstan.

Had heard this was coming:

ATP #48 Alexander Shevchenko will be the latest Russian to switch his allegiance to Kazakhstan.

Follows in footsteps of players like Rybakina, Bublik, and Putintseva, though it’s rare to do it from inside the top 50 already. pic.twitter.com/jzCJGd6sOn

— Ben Rothenberg (@BenRothenberg) January 27, 2024