Lovitură grea pentru FCSB: Un titular, indisponibil câteva săptămâni după accidentarea de la antrenament

FCSB a primit o lovitură grea înaintea meciului important cu FC Botoșani, unul dintre titularii importanți, Vali Crețu, fiind accidentat la antrenament și urmează să facă un RMN pentru a stabili gravitatea problemei.

Crețu are probleme la un metatarsian și este foarte probabil să lipsescă câteva săptămâni din lotul roș-albaștrilor, conform digisport.ro.

Pe lângă el, și Ionuț Cercel, un alt fundaș dreapta ce îndeplinește regula U21, a părăsit antrenamentul după ce a acuzat probleme la coloana lombară, fiind incert pentru următoarele partide. Aceste accidentări vin într-un moment dificil pentru FCSB, care încă nu a reușit să se impună decât o singură dată în acest sezon de Liga 1 și care are doar 16 puncte, aflându-se la distanță mare de liderul Universitatea Craiova.

Înaintea debutului în grupele principale ale Europa League, FCSB va întâlni în deplasare FC Botoșani, o partidă ce se anunță dificilă, mai ales dat fiind faptul că echipa trece printr-o formă slabă și lipsuri importante pe postul de fundaș dreapta. Situația ridică semne de întrebare privind planurile tacticii și schimbările pe care antrenorul va trebui să le facă în acest moment delicat.