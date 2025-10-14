Lovitură grea pentru FCSB! Valentin Crețu, în pericol să lipsească tot sezonul din cauza unei accidentări grave

O veste extrem de proastă a sosit pentru FCSB în privința veteranului fundaș dreapta Valentin Crețu. Jucătorul în vârstă de 36 de ani a fost diagnosticat recent cu ruptură de cartilaj și edem la nivelul metatarsianului, după un nou RMN efectuat în această săptămână. Situația medicală îl poate scoate din circuit pe durata întregului sezon competițional.

Crețu a suferit săptămânile trecute o fisură la metatarsian, conform digisport.ro, iar în perioada aceasta a absentat din lot la meciurile cu Csikszereda, FC Botoșani, Go Ahead Eagles și Oțelul Galați. În ciuda durerilor, fotbalistul a forțat și a fost titular în duelul cu Young Boys, dar acest efort i-a agravat starea, necesitând un nou control amănunțit.

Medicul echipei a recomandat intervenția chirurgicală, o operație care ar putea pune capăt sezonului pentru fundașul roș-albaștrilor, cu o perioadă de recuperare estimată la aproximativ șase luni. Există și varianta tratamentului cu infiltrații, însă aceasta nu ar elimina complet durerile.

Conducerea FCSB-ului se bazează momentan pe Vlad Chiricheș și Baba Alhassan pentru compartimentul defensiv, după ce Mihai Popescu a suferit și el o accidentare serioasă. Daniel Graovac și Joyskim Dawa sunt așteptați să revină în luna noiembrie, spulberând speranțele echipei de a avea o apărare completă în acest sezon.