Lovitură grea pentru Real Madrid! Trent Alexander-Arnold este OUT

Trent Alexander-Arnold a fost nevoit să iasă de pe teren după doar 5 minute în meciul dintre Real Madrid și Olympique Marseille, câștigat de madrileni cu 2-1, din cauza unei accidentări musculare. După testele medicale efectuate de echipa Real Madrid, s-a confirmat o leziune musculară la bicepsul femural al piciorului stâng, iar englezul va lipsi între 6 și 8 săptămâni, potrivit presei spaniole.

Real Madrid a anunțat oficial diagnosticul, precizând că evoluția jucătorului va fi monitorizată. Trent, transferat recent de la Liverpool pentru circa 10 milioane de euro, a jucat deja 5 meciuri în acest sezon pentru formația de pe Santiago Bernabeu. Accidentarea suferită vine într-un moment delicat, existând riscul să rateze mai multe partide importante ale echipei.

„După testele efectuate astăzi asupra jucătorului nostru Trent Alexander-Arnold de către Serviciile Medicale ale Real Madrid, i-a fost diagnosticată o leziune musculară la bicepsul femural al piciorului stâng. Evoluția sa va fi monitorizată”, a anunţat Real Madrid, prin intermediul unui comunicat.

Real Madrid trebuie acum să gestioneze și situația din defensivă, Dani Carvajal fiind și el eliminat în același meci în care l-a înlocuit pe Alexander-Arnold. Fanii madrilenilor așteaptă vești bune privind recuperarea fundașului englez, cotat la 75 de milioane de euro conform transfermarkt.com.