Lovitură importantă pentru CFR Cluj în mercato. A fost prezentat oficial jucătorul cu peste 200 de partide în Ligue 1

CFR Cluj a realizat un transfer important în această perioadă de mercato, anunțând oficial mutarea lui Marcus Coco în Gruia, un jucător cu experiență considerabilă în Ligue 1 și selecții la naționala Franței U21, dar și la reprezentativa de seniori a Guadelupei.

Marcus Coco, în vârstă de 29 de ani, vine la campioana României după o carieră solidă desfășurată în Franța, unde a adunat nu mai puțin de 260 de partide în prima ligă franceză, evoluând exclusiv pentru două echipe prestigioase: Guingamp și Nantes. După plecările recente ale unor fotbaliști ca Leo Bolgado, Postolachi, Gjorgjevski, Nkololo sau Mensah, sosirea lui Coco întărește semnificativ lotul CFR-ului pentru următoarele competiții interne și europene.

Acest transfer este privit ca unul de top pentru CFR Cluj, oferind antrenorului un mijlocaș versatil și experimentat, cu experiență internațională, care poate aduce plusvaloare echipei.