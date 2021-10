Lovitura încercată de CSA Steaua! Un fost antrenor de la FCSB, chemat în Ghencea: ,,Am drumul meu”

CSA Steaua, formaţie care activează în acest sezon de Liga a 2-a a încercat să dea o adevărată lovitură la nivelul staff-ului tehnic.

Alături de alte nume mari din fotbalul românesc în Ghencea putea să ajungă Alex Petre, fost antrenor cu portarii la FCSB, echipa rivală a ,,militarilor”.

Tehnicianul a dezvăluit că a fost contactat de formaţia din Ghencea pentru a se ocupa de academie, însă mutarea nu s-a mai realizat. Acesta susţine că nu s-a mai semnat un contract din cauza trecutului la FCSB.

,,Am avut niște discuții cu o echipă din București (n.r. – Steaua) momentan aștept. Nu am ajuns la un numitor comun. Probabil e mai bine că nu s-a întâmplat. Îmi punea lumea întrebări despre cum aș putea să merg acolo.

Am fost ofertat de Steaua pentru a merge la academie, nu la prima echipă. Eu am drumul meu. A picat din cauza trecutului meu la FCSB. Acum trei ani, eram antrenor cu portarii la FCSB și jucam de plăcere prin Liga 4, la Unirea Tricolor.

Înaintea meciului, am făcut încălzirea pe linia de 16 metri (n.r. -de teama ultrașilor steliști). Când am ieșit la încălzire, au venit câțiva din galerie spre mine. Eu am acordat un interviu înainte de acel meci. Am spus în interviu că nu aș merge la CSA Steaua și că Liga 4 înseamnă o mișcare de două ore și atât. Auzeam tot felul de cuvinte în timpul meciului’‘, a declarat Alex Petre, pentru GSP.