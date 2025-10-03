Lovitură pentru Barcelona! Cât va lipsi Lamine Yamal

Lamine Yamal, fotbalistul echipei FC Barcelona, care a revenit în echipa de start miercuri împotriva lui Paris Saint-Germain în Liga Campionilor (înfrângere cu 1-2), suferă din nou de dureri în zona pubisului și va lipsi timp de două până la trei săptămâni, a anunțat vineri clubul catalan, citat de AFP.

El este incert pentru derby-ul împotriva lui Real Madrid

‘Durerile în zona pubisului care îl chinuiau pe Lamine Yamal au reapărut după meciul împotriva lui PSG’, a scris Barca într-un scurt comunicat, adăugând că extrema în vârstă de 18 ani va rata meciul de duminică din La Liga împotriva lui Sevilla FC și va fi indisponibil ‘timp de două-trei săptămâni’.

Yamal, convocat vineri dimineață de selecționerul Luis de la Fuente pentru următoarele partide ale naționalei Spaniei, va rata cele două meciuri de calificare pentru Cupa Mondială din 2026 împotriva Georgiei și Bulgariei.

El este incert și pentru alte meciuri ale Barcei, în special El Clasico împotriva lui Real Madrid din 26 octombrie.

De la Fuente a fost întrebat în repetate rânduri în timpul prezentării listei sale despre prezența lui Yamal în lot, deși acesta tocmai revenise ca titular după mai bine de două săptămâni de absență.

Antrenorul Barcelonei, Hansi Flick, se plânsese că Yamal a fost forțat să joace în meciurile din septembrie ale naționalei Spaniei în ciuda durerilor în zona pubisului.