Lovitură pentru Farul: încă un titular ratează restul sezonului! Anunțul lui Hagi

Hagi a anunțat că Farul l-a pierdut pentru meciurile rămase din acest sezon pe Mihai Popescu (29 de ani), unul dintre titularii incontestabili ai echipei, care a suferit o accidentare la genunchi.

„E clar că trebuie să ne concentrăm pe fiecare meci în parte. Am avut această strategia de la începutul campionatului, să încercăm să jucăm un fotbal bun și să câștigăm. Rapid e o echipă foarte bună, foarte bine organizată, cu un antrenor care a arătat că are un potențial foarte mare. Noi și Rapid suntem echipele care am arătat că putem să ne batem cum cele mai bune echipe din România, care au arătat că își propun să câștigăm campionatul.

Din păcate, săptămâna trecută l-am pierdut pe Gustavo, iar săptămâna asta l-am pierdut și pe Popescu. O problemă la genunchi. Încă nu știm clar cât va sta, dar nu cred că va mai fi apt pentru aceste ultimele patru meciuri”, a spus Gică Hagi.