Lovitură pentru FCSB și Dinamo! Arena Națională, ÎNCHISĂ în ultima parte a sezonului: „În România se poate orice”

Arena Națională devine indisponibilă pentru fotbal începând cu luna mai 2026, exact atunci când se află în desfășurare ultima parte a campionatului. Formațiile Metallica și, mai nou, Iron Maiden, vor susține câte un concert la București, motiv pentru care FCSB și Dinamo vor fi nevoite să apeleze la alte arene.

Cele două concerte au fost programate pe 13 și 28 mai. Decizia nu le pică celor două rivale din Capitală, mai ales în eventualitatea în care se vor lupta pentru câștigarea titlului.

Dacă FCSB are varianta Ghencea, stadion cu 30.000 de locuri, pentru Dinamo situația ar putea căpăta accente dramatice în cazul în care miza ar fi atât de mare.

Astfel, dinamoviștii n-ar avea decât varianta Arcul de Triumf, stadion cu doar 8.000 de locuri, în contextul în care echipa s-ar afla în play-off, cu șanse la câștigarea titlului.