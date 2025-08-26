Lovitură pentru naționala României. Valentin Mihăilă s-a accidentat din nou înaintea meciurilor din septembrie

Valentin Mihăilă s-a accidentat din nou, ceea ce reprezintă o lovitură pentru echipa națională a României înaintea meciurilor din septembrie 2025, a anunțat selecționerul Mircea Lucescu. Accidentarea s-a produs la antrenamentul oficial, iar Mihăilă nu va putea evolua în partidele „tricolorilor” din această perioadă.

Aceasta este o problemă importantă pentru echipă, ținând cont de rolul jucătorului, care avea potențialul de a fi titular în aceste meciuri. Lucescu a menționat că în această perioadă este preocupat în special de accidentările din lot și speră ca echipa să poată trece peste aceste dificultăți.

Mihăilă a mai avut în acest sezon probleme musculare care i-au limitat prezența pe teren, iar acum situația se repetă, afectând planurile pentru preliminariile Campionatului Mondial 2026 și amicalele naționalei.

„Mihăilă s-a accidentat din nou, la antrenament. Sunt problemele care au fost. Sunt nouă jucători care s-au transferat și nu e simplu să se adapteze. Mihăilă s-a mutat la Rize și antrenorul lui Rize joacă în 3-5-2, iar Mihăilă nu poate să facă în lateral ce face un jucător care provine din fundaș”, a declarat Mircea Lucescu, la digisport.ro.