Lovitură pentru Rapid! Denis Ciobotariu, indisponibil câteva săptămâni din cauza unei accidentări grave

Denis Ciobotariu, fundașul Rapidului, va lipsi câteva săptămâni din cauza unei accidentări la genunchiul piciorului stâng, a anunțat clubul giuleștean pe rețelele de socializare.

După investigațiile medicale efectuate, s-a stabilit că jucătorul de 27 de ani va fi indisponibil o perioadă pentru recuperare, iar clubul îi dorește un proces rapid de refacere.

„Denis Ciobotariu a suferit o accidentare la genunchiul piciorului stâng. După o serie de investigaţii medicale s-a constatat că fundaşul nostru va fi indisponibil în următoarele săptămâni. Recuperare rapidă, Ciobi!”, au menționat giuleștenii, potrivit Agerpres.

Această accidentare vine pe fondul unor probleme medicale din lotul Rapidului, după ce și fundașul stânga Andrei Borza a suferit un traumatism osos la piciorul drept și a fost înlocuit în lotul echipei naționale a României.

În contextul acestor indisponibilități, Rapid l-a împrumutat pe ultima sută de metri a perioadei de transferuri pe fundașul brazilian Leo Bolgado, în vârstă de 27 de ani, de la CFR Cluj, pentru a compensa absențele din compartimentul defensiv.