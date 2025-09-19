Lovitură pentru titularul de la FCSB! FIFA a intrat pe fir și a făcut anunțul

Africa de Sud, selecționata la care joacă și fundașul central de la FCSB, Ngezana, ar putea rata Campionatul Mondial din 2026 dintr-un motiv stupid. Naționala „Bafana Bafana” a folosit, în luna martie, un fotbalist fără drept de joc, într-un meci cu Lesotho, iar FIFA a demarat o anchetă.

O greșeală organizatorică îl poate costa pe Ngezana calificarea la Mondial

Este vorba despre partida cu Lesotho, câștigată de naționala lui Ngezana cu 2-0. Mijlocașul Teboho Mokoena a fost trimis pe teren, deși era suspendat, întrucât primise deja anterior două cartonașe galbene. Acesta a fost inclus pe foaia de joc și a prins și minute pe teren.

Greșeala nu a fost trecută neobservată. FIFA a anunțat că a deschis o anchetă, iar naționala Africii de Sud riscă să piardă meciul cu Lesotho cu 0-3 la „masa verde”, deși „Bafana Bafana” s-a impus pe teren, clar, cu scorul de 2-0.

Sud-africanii și-au recunoscut greșeala comisă, însă, în astfel de cazuri, FIFA acționează, de regulă, conform regulamentului, și e greu de crezut că naționala lui Ngezana va scăpa cu fața curată.

„FIFA, forul de conducere al fotbalului mondial, a informat săptămâna aceasta Federația Sud-Africană de Fotbal că a deschis procedurile de transfer din cauza introducerii mijlocașului Teboho Mokoena în victoria cu 2-0 asupra Lesotho, au confirmat oficialii”, anunță .

O posibilă înfrângere la „masa verde” ar complica mult calculele în privința calificării la Campionatul Mondial de anul viitor. Africa de Sud e lider în grupa C, cu 17 puncte, însă ar putea pierde 3 dacă va fi sancționată pentru greșeala comisă în partida cu Lesotho.