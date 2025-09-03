Lovitură pentru Wissam Ben Yedder! Tribunalul l-a găsit vinovat de violenţă psihologică împotriva soţiei sale

Fostul internaţional francez Wissam Ben Yedder a fost găsit vinovat de violenţă psihologică împotriva soţiei sale de către Tribunalul Penal din Nisa. Jucătorul va face apel.

Ben Yedder fusese condamnat în 2023 pentru evaziune fiscală în Spania

Tribunalul Penal din Nisa a decis! Atacantul francez Wissam Ben Yedder (35 de ani) a fost găsit vinovat de violenţă psihologică împotriva soţiei sale, a primit o amendă de 600 de euro şi va fi obligat să plătească peste 60.000 de euro soţiei sale. De asemenea, va fi obligat să finalizeze un curs de prevenire a violenţei domestice în următoarele şase luni.

Instanţa şi-a bazat decizia pe apeluri telefonice în care jucătorul a făcut remarci umilitoare şi degradante la adresa soţiei sale, cu care este în proces de divorţ. De asemenea, a menţinut-o pe aceasta într-o situaţie financiară precară. „Este o decizie foarte argumentată şi echilibrată, care sper că îl va sensibiliza pe Wissam Ben Yedder”, a declarat Elisabeth Maisondieu-Camus, avocata soţiei jucătorului. „Clienta mea nu are niciun comentariu de făcut; s-a simţit ascultată de instanţă şi i s-a recunoscut statutul de victimă.”

La rândul său, avocata fostului internaţional francez, Marie Roumiantseva, nu a comentat această decizie, specificând doar că Ben Yedder va face apel.

În 2023 fotbalistul fusese deja condamnat la o pedeapsă de şase luni cu suspendare şi o amendă pentru evaziune fiscală în Spania. În acelaşi an, a fost acuzat şi de viol, tentativă de viol şi agresiune sexuală.