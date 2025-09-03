Lovitura verii în fotbalul românesc: Kurt Zouma, deținător al trofeului Champions League, prezentat oficial la CFR Cluj

Kurt Zouma a semnat cu CFR Cluj, fiind anunțat oficial de club printr-un mesaj original, care a făcut referire la finala „Insula iubirii”. Transferul este considerat „lovitura verii” în fotbalul românesc și aduce un jucător cu experiență la nivel înalt în Gruia.

Clubul CFR Cluj a anunțat sosirea lui Kurt Zouma printr-un mesaj creativ: „Luați o pauză de la Insulă. Urmează cea mai așteptată mutare a momentului!”, făcând aluzie la populara emisiune „Insula iubirii”. Fundașul francez, cotat la aproximativ 10 milioane de euro conform Transfermarkt, va juca sub comanda lui Andrea Mandorlini și va avea un contract valabil două sezoane, cu opțiunea de prelungire pentru încă două stagiuni.

Nelu Varga, patronul clubului, s-a declarat entuziasmat:

„Sunt cel mai fericit că am realizat transferul pe care mi l-am dorit cel mai tare! E un jucător incredibil și, mai mult, un băiat cu un caracter extraordinar. Nu doar că va aduce valoare echipei, ci va fi un exemplu în vestiar pentru colegii lui.

Îi va ajuta foarte mult să crească! A jucat la un nivel incredibil și încă mai are mult de oferit. Mă bucur enorm. De acum înainte vom fi din ce în ce mai puternici”, a spus Nelu Varga citat de gsp.ro.