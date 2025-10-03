LPF a anunțat cine arbitrează meciul Rapid – Farul
Echipa de fotbal Rapid întâlnește formația Farul Constanța, sâmbătă, de la ora 20:30, pe Stadionul Giulești, într-o partidă contând pentru etapa a 12-a a Superligii.
Sâmbătă au loc 3 partide
Antrenorul echipei de fotbal FC Rapid București, Constantin Gâlcă, a declarat, vineri, într-o conferință de presă, că adversara din etapa a 12-a a Superligii, Farul Constanța, este o formație agresivă și că jucătorii săi trebuie să facă un meci perfect pentru a se impune.
Arbitrii şi observatorii partidelor care se vor disputa, sâmbătă, în etapa a 12-a a Superligii:
Csikszereda – Universitatea Cluj, ora 15.00
Arbitri: Viorel Nicuşor Flueran – Radu Adrian Ghinguleac, Alexandru Vodă – Mihai Laurenţiu Ene
Arbitri VAR: Bogdan Dumitrache, Sebastian Eugen Gheorghe
Observatori: Florin Hîncu, Marian Ivan
FC Argeş – Petrolul, ora 17.30
Arbitri: George Cătălin Găman – Andrei ConstantInescu, Florian Alexandru Vişan – Ana Maria Terteleac
Arbitri VAR: Ovidiu Haţegan, Lucian Rusandu
Observatori: Adrian Comănescu, Marcel Vasile
FC Rapid – Farul Constanţa, ora 20.30
Arbitri: Szabolcs Kovacs – Adrian Vornicu, Ioan Alexandru Corb – Cătălin Busi
Arbitri VAR: Sebastian Colţescu, Stelian Slabu
Observatori: Eduard Dumitrescu, Ion Ion