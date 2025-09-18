LPF a anunțat cine va arbitra meciul FC Botoşani – FCSB, de vineri, din Superliga

George Rareş Vidican va arbitra meciul FC Botoşani – FCSB, care va avea loc vineri, în etapa a 10-a din Superliga.

Este singurul meci al zilei

Vidican va fi ajutat la cele două linii de Mrius Badea şi Alexandru Ioan Corb, în timp ce rezervă va fi Sorin Vădana.

În Camera VAR se vor afla Sorin Costreie şi Eugen Sebastian Gheorghe.

Observatori vor fi Ioan Onicaş şi Ioan Mironaş.