LPF a anunțat modificări în regulament după ce mai multe voci au cerut demiterea lui Gino Iorgulescu: ”Ca să prevenim escaladarea conflictelor”

Liga Profesionistă de Fotbal a modificat regulamentul în timpul campionatului, decizie care a dus la izbucnirea unui scandal în fotbalul autohton.

Schimbarea le-a permis celor de la FCSB să îl includă pe Malcom Edjouam în lotul din campionat.

Mai multe voci i-au cerut demisia președintelui Gino Iorgulescu, iar acum, LPF a anunțat nouă procedură de lucru în trei puncte în vederea evitării conflictelor.

”Transparență și consultare obligatorie înaintea votului în organisme colective de decizie. În cazul deciziilor cu impact global asupra tuturor cluburilor afiliate la LPF, inclusiv în cadrul voturilor din organismele colective de decizie (Adunări Generale, Comitete Executive, Comitete de Urgență), orice propunere va fi transmisă spre analiză și dezbatere tuturor cluburilor membre, înainte de a fi exprimat votul.

Mandatarea reprezentanților în Comitetul Executiv/Comitetul de Urgență al FRF. În privința deciziilor cu impact direct asupra cluburilor din SuperLiga României, membrii Comitetului Executiv / Comitetului de Urgență al FRF, care reprezintă aceste cluburi, își vor exprima votul doar după consultarea prealabilă a tuturor cluburilor și vor respecta voința majorității”, se arată pe site-ul oficial al LPF.