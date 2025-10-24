LPF a anunțat programul etapei a 16-a
Articol de Nicolae Dumitrescu - Publicat vineri, 24 octombrie 2025, ora 13:25,
LPF a anunţat, vineri, programul etapei a 16-a a Superligii, care va avea loc în perioada 7-10 noiembrie, notează news.ro.
Vineri, 7 noiembrie
Ora 20.30 FC Rapid – FC Argeş
Sâmbătă, 8 noiembrie
Ora 15.00 Universitatea Cluj – Metaloglobus Bucureşti
Ora 17.30 Unirea Slobozia – CFR 1907 Cluj
Ora 20.30 Dinamo Bucureşti – FK Csikszereda Miercurea Ciuc
Duminică, 9 noiembrie
Ora 15.00 Petrolul Ploieşti – Oţelul Galaţi
Ora 17.30 Universitatea Craiova – UTA Arad
Ora 20.30 FC Hermannstadt – FCSB
Luni, 10 noiembrie
Ora 20.30 Farul Constanţa – FC Botoşani
Partidele vor fi transmise în direct de PRIMA Sport şi DIGI Sport.