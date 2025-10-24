LPF a anunțat programul etapei a 16-a

Ora 20.30 FC Rapid – FC Argeş

Sâmbătă, 8 noiembrie

Ora 15.00 Universitatea Cluj – Metaloglobus Bucureşti

Ora 17.30 Unirea Slobozia – CFR 1907 Cluj

Ora 20.30 Dinamo Bucureşti – FK Csikszereda Miercurea Ciuc

Duminică, 9 noiembrie

Ora 15.00 Petrolul Ploieşti – Oţelul Galaţi

Ora 17.30 Universitatea Craiova – UTA Arad

Ora 20.30 FC Hermannstadt – FCSB

Luni, 10 noiembrie

Ora 20.30 Farul Constanţa – FC Botoşani

Partidele vor fi transmise în direct de PRIMA Sport şi DIGI Sport.