LPF a anunţat programul etapei a opta. Când are loc confruntarea CFR Cluj – FCSB

Articol de Nicolae Dumitrescu - Publicat miercuri, 20 august 2025, ora 12:28,
Superliga
Superliga

LPF a anunţat, miercuri, programul partidelor din etapa a opta a Superligii, care se vor disputa în perioada 29 august – 1 septembrie.

Vineri, 29 august

Ora 20.30 FC Rapid – UTA Arad

Sâmbătă, 30 august

Ora 18.45 Unirea Slobozia – Universitatea Cluj

Ora 21.30 Dinamo – FC Hermannstadt

Duminică, 31 august

Ora 16.00 FC Argeş – Metaloglobus Bucureşti

Ora 18.30 FC Botoşani – Universitatea Craiova

Ora 21.30 CFR Cluj – FCSB

Luni, 1 septembrie

Ora 18.00 Csikszereda Miercurea Ciuc – Oţelul Galaţi

Ora 21.00 Farul Constanţa – Petrolul Ploieşti

Partidele vor fi transmise în direct de PRIMA Sport şi DIGI Sport.

LPFcfr clujsuperligafcsb
