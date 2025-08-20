LPF a anunţat programul etapei a opta. Când are loc confruntarea CFR Cluj – FCSB
Articol de Nicolae Dumitrescu - Publicat miercuri, 20 august 2025, ora 12:28,
LPF a anunţat, miercuri, programul partidelor din etapa a opta a Superligii, care se vor disputa în perioada 29 august – 1 septembrie.
Vineri, 29 august
Ora 20.30 FC Rapid – UTA Arad
Sâmbătă, 30 august
Ora 18.45 Unirea Slobozia – Universitatea Cluj
Ora 21.30 Dinamo – FC Hermannstadt
Duminică, 31 august
Ora 16.00 FC Argeş – Metaloglobus Bucureşti
Ora 18.30 FC Botoşani – Universitatea Craiova
Ora 21.30 CFR Cluj – FCSB
Luni, 1 septembrie
Ora 18.00 Csikszereda Miercurea Ciuc – Oţelul Galaţi
Ora 21.00 Farul Constanţa – Petrolul Ploieşti
Partidele vor fi transmise în direct de PRIMA Sport şi DIGI Sport.