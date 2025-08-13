LPF, modificări importante după scandalul demiterii lui Gino Iorgulescu: ”Ca să prevenim escaladarea conflictelor”

Acuzat că a schimbat regulile în timpul jocului pentru a-i face o favoare lui Gigi Becali, Gino Iorgulescu s-a văzut în situația de a putea fi demis. În cele din urmă apele s-au liniștit, dar LPF a decis să facă unele modificări.

După ce s-a cerut demiterea lui Gino Iorgulescu, LPF a venit cu unele modificări

În urma iureșului privind recenta modificare a ROAF care le-a permis celor de la FCSB să-l treacă pe lista de campionat pe Malcom Edjouma, LPF a anunțat o nouă procedură de lucru în trei puncte prin care se încearcă evitarea conflictelor.

”Transparență și consultare obligatorie înaintea votului în organisme colective de decizie. În cazul deciziilor cu impact global asupra tuturor cluburilor afiliate la LPF, inclusiv în cadrul voturilor din organismele colective de decizie (Adunări Generale, Comitete Executive, Comitete de Urgență), orice propunere va fi transmisă spre analiză și dezbatere tuturor cluburilor membre, înainte de a fi exprimat votul.

Mandatarea reprezentanților în Comitetul Executiv/Comitetul de Urgență al FRF. În privința deciziilor cu impact direct asupra cluburilor din SuperLiga României, membrii Comitetului Executiv / Comitetului de Urgență al FRF, care reprezintă aceste cluburi, își vor exprima votul doar după consultarea prealabilă a tuturor cluburilor și vor respecta voința majorității”, se arată pe al LPF.