Lucas Digne și-a prelungit contractul cu Aston Villa

Clubul englez Aston Villa a anunţat joi prelungirea înţelegerii cu internaţionalul francez Lucas Digne. Fundaşul stânga va juca la Villa până în 2028.

Lucas Digne (32 de ani) va rămâne în continuare la clubul din Birmingham. Înţelegerea dintre jucător şi club expira în vara anului viitor, însă acum Digne va evolua pentru Aston Villa până în 2028.