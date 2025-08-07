Lucas Digne și-a prelungit contractul cu Aston Villa
Articol de Nicolae Dumitrescu - Publicat joi, 07 august 2025, ora 20:14,
Clubul englez Aston Villa a anunţat joi prelungirea înţelegerii cu internaţionalul francez Lucas Digne. Fundaşul stânga va juca la Villa până în 2028.
Lucas Digne (32 de ani) va rămâne în continuare la clubul din Birmingham. Înţelegerea dintre jucător şi club expira în vara anului viitor, însă acum Digne va evolua pentru Aston Villa până în 2028.
Digne a fost titularul postului de fundaş stânga în formaţia lui Unai Emery şi a ajuns cu Aston Villa până în sferturile de finală ale Ligii Campionilor, unde formaţia engleză a fost eliminată de PSG. În campionat, Villa s-a clasat pe locul al şaselea, urmând să evolueze în acest sezon în Liga Europa.