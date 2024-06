Lucescu l-a propus pe fiul său la un club de top: ”Le-am spus să-l ia!”

Răzvan Lucescu este pe cai mari în Grecia.

Recent, turcii de la Beșiktaș l-au dorit pe fostul selecționer.

Mircea Lucescu a fost cel care l-a propus.

”A fost multă presiune din partea fanilor lui PAOK. I-au cerut să rămână pentru Liga Campionilor. El este încă tânăr. Sunt convins că este mai bine să joci Liga Campionilor.

Vreau să mă întorc în antrenorat. Am avut două-trei șanse. Beșiktaș m-a dorit în februarie, dar nu am vrut să fac aceeași greșeală pe care am făcut-o la Inter.

Le-am spus să-l ia pe Răzvan, dar nu a putut să plece de la PAOK. Vom vedea ce se va întâmpla.”, a declarat Mircea Lucescu într-un interviu pentru Tuttomercatoweb.