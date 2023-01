Lucian Burchel îi răspunde lui Mihai Pintilii: „Și-a făcut mai mult rău”

Mihai Pintilii i-a transmis un mesaj lui Lucian Burchel, șeful Școlii de Antrenori din România, după meciul cu Hermannstadt, câștigat de FCSB, scor 1-0.

El a spus că Burchel își face reclamă pe numele său și a precizat că poate să îl suspende cât îi permite regulamentul.

La rândul său, Burchel a declarat că declarațiile lui Pintilii pot constitui un subiect de sesizare către o Comisie de Disciplină.

„Dacă el își face nume pe numele meu, el de 3 săptămâni vorbește doar despre Pintilii, mă bucur că sunt băgat în seamă și mă bucur că pot să îl fac și pe el să audă lumea despre el. Înseamnă că nu am fost un prost, nu am fost un fraier și asta mă bucură.

Doamne ajută! Să îmi dea 3 luni, 3 ani, 4 ani, nu am nicio problemă. Dacă crede că am greșit și merit să stau suspendat, ce pot să fac eu? Nu știu pentru ce să fiu suspendat, pentru o poză, habar nu am. Că am ridicat tabela, că-s delegat în acte și nu am voie să dau…la urma urmei, oricine de pe bancă se ridică și mai țipă, ce să facem, suntem legați de scaune? Nu avem cum asta”, a spus Pintilii.

„Cu aceste declarații și-a făcut foarte mult rău. În primul rând lui, ca persoană. Este rău să știe toată lumea că la un moment dat își va pierde controlul.

Și pentru că vorbește în necunoștință de cauză. Consideră că dacă se vorbește despre numele lui este urmărit. Nu este adevărat. Se vorbește, consider eu, despre o greșeală care nu e a lui.

Nu comentez calitatea limbajului. Nu mă simt jignit. Nu este jobul meu să mă simt jignit. Dar faptul că a oferit declarații în numele clubului, fără să aibă dreptul, poate constitui un subiect de sesizare către o Comisie de Disciplină.

De regulă, ambele părți sunt analizate la un astfel de moment. Pentru că clubul trimite un angajat, în cazul acesta un antrenor principal, cum este Leo Strizu. El trebuie să susțină conferințele de presă în numele clubului.

Jobul meu este să analizez ce se întâmplă din punctul de vedere al posibilelor încălcări ale regulamentului de către antrenori. Nu știu exact la ce pot duce astfel de încălcări. Nu sunt un factor de decizie în aceste spețe.

Eu nu mă voi sesiza pentru conținutul declarațiilor, ci pentru faptul că le-a dat, în numele clubului, fără să aibă acest drept. Eu trebuie să analizez, să citesc, după care mă consult cu departamentul juridic, după care fac sesizarea dacă noi considerăm că este cazul”, a spus șeful Școlii de Antrenori, potrivit Fanatik.